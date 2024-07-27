鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至16.89元，預估目標價為337.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 00:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.05元上修至16.89元，其中最高估值16.97元，最低估值15.1元，預估目標價為337.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.97(16.97)
|18.42
|18.72
|20.45
|最低值
|15.1(15.1)
|16.5
|18.72
|20.45
|平均值
|16.36(16.23)
|17.57
|18.72
|20.45
|中位數
|16.89(16.05)
|17.75
|18.72
|20.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.35億
|42.94億
|42.15億
|44.04億
|最低值
|40.37億
|40.34億
|42.15億
|44.04億
|平均值
|40.87億
|42.21億
|42.15億
|44.04億
|中位數
|40.64億
|42.64億
|42.15億
|44.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.06
|6.57
|9.10
|11.62
|6.78
|營業收入
|27.67億
|28.94億
|35.02億
|43.45億
|41.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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