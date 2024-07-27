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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至16.89元，預估目標價為337.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 00:16

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.05元上修至16.89元，其中最高估值16.97元，最低估值15.1元，預估目標價為337.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.97(16.97)18.4218.7220.45
最低值15.1(15.1)16.518.7220.45
平均值16.36(16.23)17.5718.7220.45
中位數16.89(16.05)17.7518.7220.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值41.35億42.94億42.15億44.04億
最低值40.37億40.34億42.15億44.04億
平均值40.87億42.21億42.15億44.04億
中位數40.64億42.64億42.15億44.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.066.579.1011.626.78
營業收入27.67億28.94億35.02億43.45億41.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVMI

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