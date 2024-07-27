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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為66.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 02:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.43元，其中最高估值1.53元，最低估值1.22元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.53(1.53)2.32.172.16
最低值1.22(1.22)1.281.131.14
平均值1.42(1.43)1.681.611.61
中位數1.43(1.46)1.71.631.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.64億19.83億18.04億19.31億
最低值11.43億143萬13.34億12.66億
平均值12.56億14.05億14.86億15.52億
中位數12.45億15.17億14.73億14.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.191.131.681.481.19
營業收入8.61億10.96億12.02億10.65億10.16億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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