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鉅亨速報 - Factset 最新調查：葛蘭素史克公司GSK-US的目標價調降至39.5元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對葛蘭素史克公司(GSK-US)提出目標價估值：中位數由40.82元下修至39.5元，調降幅度3.23%。其中最高估值68.94元，最低估值29.59元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予葛蘭素史克公司評價：積極樂觀7位、保持中立12位、保守悲觀4位。

葛蘭素史克公司今(16日)收盤價為35.559元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GSK市場預估目標價

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