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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.65元，預估目標價為122.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.94元下修至7.65元，其中最高估值11.85元，最低估值4.37元，預估目標價為122.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.85(11.85)18.1119.6310.19
最低值4.37(4.37)5.796.239.33
平均值8.01(8.19)10.7710.19.76
中位數7.65(7.94)10.239.449.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值136.48億153.99億162.00億140.05億
最低值81.19億87.66億97.19億140.05億
平均值109.46億120.31億125.64億140.05億
中位數111.44億121.65億126.19億140.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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