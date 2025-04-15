亞洲反壟斷第一戰！日本首對美科技巨頭開鍘 認定谷歌違反反壟斷法

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-15 17:15

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日本公平貿易委員會 (JFTC) 今(15)日認定谷歌(GOOGL-US) 要求智慧手機廠商裝載該公司搜尋服務 APP 並禁止加裝對手搜尋服務的行為違反《反壟斷法》，勒令谷歌糾正相關做法，這是日本首次針對美國科技巨頭採取此類行動。

JFTC 表示，谷歌讓智慧手機製造商優先推廣其服務。這家搜尋服務巨頭必須指定第三方進行監督，並向監管機構彙報情況。

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JFTC 指出，從 2020 年 7 月開始，與日本銷售 Android 手機的製造商簽訂合約，授權製造商使用「Google Play」應用程式商店，但製造商須在手機上安裝 Google 開發的網頁瀏覽器「Chrome」，以及其他 Google 相關應用程式且要將這些應用程式，放在手機畫面上「明顯的位置」。

不僅如此，谷歌還要求手機製造商，不能安裝其競爭對手的搜尋應用程式，作為分享搜尋廣告收入的條件。

JFTC 強調，谷歌透過特別待遇，讓其他競爭業者的業務，受到不公平的限制。

谷歌在全球智慧型手機作業系統 (OS) 和網路搜尋領域擁有壓倒性的市場佔有率，在日本國內，搭載其谷歌 OS 安卓系統的智慧型手機，年出貨量估計接近 1000 萬支。

截至去年 12 月，Google 已經和 6 家手機製造商簽訂類似合約，範圍涵蓋日本 8 成的 Android 智慧手機銷售。