鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為158.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.53元下修至7.27元，其中最高估值10.51元，最低估值2.85元，預估目標價為158.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.51(10.51)
|14.57
|16.56
|19
|最低值
|2.85(2.85)
|4.45
|7.93
|7.72
|平均值
|7.18(7.41)
|9.84
|13.15
|13.47
|中位數
|7.27(7.53)
|9.49
|12.97
|13.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|126.04億
|151.55億
|166.68億
|164.04億
|最低值
|112.28億
|132.28億
|147.03億
|164.04億
|平均值
|118.26億
|139.69億
|161.04億
|164.04億
|中位數
|118.62億
|137.07億
|165.22億
|164.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|8.98
|營業收入
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
|128.96億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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