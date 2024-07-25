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鉅亨速報

盤後速報 - 統一(1216)下週(8月1日)除息3元，預估參考價85.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07

統一(1216-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月23日)收盤價88.50元計算，預估參考價為85.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

統一(1216-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品事業、便利商店事業、流通事業。包裝容器事業、食糧事業、油品事業。其他(製藥事業、休閒開發事業、物流事業等)。近5日股價上漲4.36%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 88.50 3.0 3.39% 0.0
2023/08/03 76.2 3.15 4.13% 0.0
2022/08/04 68.5 2.7 3.94% 0.0
2021/09/09 70.9 2.7 3.81% 0.0
2020/08/06 70.7 2.5 3.54% 0.0

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