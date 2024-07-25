盤後速報 - 統一(1216)下週(8月1日)除息3元，預估參考價85.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07
統一(1216-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月23日)收盤價88.50元計算，預估參考價為85.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
統一(1216-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品事業、便利商店事業、流通事業。包裝容器事業、食糧事業、油品事業。其他(製藥事業、休閒開發事業、物流事業等)。近5日股價上漲4.36%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|88.50
|3.0
|3.39%
|0.0
|2023/08/03
|76.2
|3.15
|4.13%
|0.0
|2022/08/04
|68.5
|2.7
|3.94%
|0.0
|2021/09/09
|70.9
|2.7
|3.81%
|0.0
|2020/08/06
|70.7
|2.5
|3.54%
|0.0
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