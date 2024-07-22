〈台股盤後〉權值股全倒 重挫612點史上第八大跌點 收22256點守季線

美國總統拜登今 (22) 日凌晨宣布退選，為美國總統選舉增添更多不確定性因素，市場擔憂恐對台灣電子產業造成負面影響，在高檔獲利了結賣壓空襲下，台股最低一度下探至 22130 點，暴跌 739 點，終場收在 22256.99 點，收跌 612.27 點，創下史上收盤第八大跌點，力守季線大關，成交值 5500 億元。