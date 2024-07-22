〈台股盤後〉權值股全倒 重挫612點史上第八大跌點 收22256點守季線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 13:49
美國總統拜登今 (22) 日凌晨宣布退選，為美國總統選舉增添更多不確定性因素，市場擔憂恐對台灣電子產業造成負面影響，在高檔獲利了結賣壓空襲下，台股最低一度下探至 22130 點，暴跌 739 點，終場收在 22256.99 點，收跌 612.27 點，創下史上收盤第八大跌點，力守季線大關，成交值 5500 億元。
權值股幾乎全倒，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 3%，幾乎收最低 939 元，回測季線支撐，鴻海重挫逾半根，摜破 200 元，聯發科也跌 3% 左右，向下靠攏半年線，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都有 3% 以上的跌幅。
傳金族群同樣慘跌，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雄重挫 4% 左右，中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW) 也都在盤下震盪，壓抑大盤走勢，僅台塑化 (6505-TW)、統一 (1216-TW) 上漲超過 1%。
除了權值股外，先前漲多的半導體族群也同步修正，旺矽 (6223-TW) 亮燈跌停，祥碩 (5269-TW)、辛耘 (3583-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、京元電 (2449-TW)、昇陽半 (8028-TW) 都重挫至少 6%，其他如信驊 (5274-TW)、智原 (3035-TW) 也都有半根以上的跌幅。
至於中天 (4128-TW) 與旗下合一 (4743-TW) 則因新藥與大陸華潤雙鶴藥業簽署授權協議，今日雙雙亮燈漲停，成大盤盤中焦點，其他如所羅門 (2359-TW)、安國 (8054-TW) 也逆勢上漲表態。
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