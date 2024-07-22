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〈台股盤後〉權值股全倒 重挫612點史上第八大跌點 收22256點守季線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 13:49

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〈台股盤後〉終場重挫612點 改寫史上第八大 收22256點守季線。(鉅亨網資料照)

美國總統拜登今 (22) 日凌晨宣布退選，為美國總統選舉增添更多不確定性因素，市場擔憂恐對台灣電子產業造成負面影響，在高檔獲利了結賣壓空襲下，台股最低一度下探至 22130 點，暴跌 739 點，終場收在 22256.99 點，收跌 612.27 點，創下史上收盤第八大跌點，力守季線大關，成交值 5500 億元。

權值股幾乎全倒，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 3%，幾乎收最低 939 元，回測季線支撐，鴻海重挫逾半根，摜破 200 元，聯發科也跌 3% 左右，向下靠攏半年線，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都有 3% 以上的跌幅。

傳金族群同樣慘跌，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雄重挫 4% 左右，中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW) 也都在盤下震盪，壓抑大盤走勢，僅台塑化 (6505-TW)、統一 (1216-TW) 上漲超過 1%。

除了權值股外，先前漲多的半導體族群也同步修正，旺矽 (6223-TW) 亮燈跌停，祥碩 (5269-TW)、辛耘 (3583-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、京元電 (2449-TW)、昇陽半 (8028-TW) 都重挫至少 6%，其他如信驊 (5274-TW)、智原 (3035-TW) 也都有半根以上的跌幅。

至於中天 (4128-TW) 與旗下合一 (4743-TW) 則因新藥與大陸華潤雙鶴藥業簽署授權協議，今日雙雙亮燈漲停，成大盤盤中焦點，其他如所羅門 (2359-TW)、安國 (8054-TW) 也逆勢上漲表態。

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台股賣壓出籠恐慌重挫台積電第八大

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台積電939-3.20%
旺矽531-10.00%
台達電373.5-6.39%
日月光投控164-4.09%
聯電50.2-3.28%
富邦金82.6-4.07%
國泰金60-4.15%
中鋼23.1-1.07%
台泥34.35-0.72%
台塑化65.91.23%
統一88.31.61%
祥碩1665-6.98%
安國1682.75%
辛耘391-6.90%
矽力-KY417.5-6.60%
京元電子112-6.28%
昇陽半導體107.5-6.11%
信驊4045-5.16%
智原318.5-5.63%
中天45.459.92%
合一185.59.76%
所羅門163.54.14%
廣達288-3.03%
台積電165.77-3.55%
聯電 ADR7.82-2.00%
日月光投資控股11.02-2.56%

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#均線指標下殺

中強短弱
旺矽

76.19%

勝率
中強短弱
信驊

70.59%

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中強短弱
辛耘

67.74%

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中強短弱
昇陽半

70.97%

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中強短弱
國泰金

80.65%

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69.57%

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中強短弱
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54.29%

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中強短弱
日月光

61.54%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
旺矽

76.19%

勝率
中強短弱
辛耘

67.74%

勝率
中強短弱
昇陽半

70.97%

勝率
中強短弱
國泰金

80.65%

勝率
中強短弱
富邦金

69.57%

勝率
中強短弱
日月光

61.54%

勝率

#波段回檔股

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旺矽

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偏弱
祥碩

75%

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昇陽半

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勝率
中強短弱
台達電

54.55%

勝率
偏弱
矽力KY

90%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
廣達

84%

勝率
偏弱
祥碩

75%

勝率
中強短弱
國泰金

80.65%

勝率
中強短弱
富邦金

69.57%

勝率
偏弱
矽力KY

90%

勝率

#營收獲利增加

偏強
統一

55.56%

勝率
中強短弱
旺矽

76.19%

勝率
中強短弱
昇陽半

70.97%

勝率

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