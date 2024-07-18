【量大強漲股整理】台股震盪加劇，類股輪動快速下，該如何掌握?

鉅亨研報 2024-07-18 17:33

加權指數，今日開低走高，終場下跌 371.35 點，收在 23398.47 點，成交量 5793 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 538.27 億，投信買超 99.04 億，自營商賣超 85.72 億，三大法人合計賣超 524.95 億，其中，投信連 14 買，累計 656.06 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.59%，標普 500 指數下跌 1.39%，納指下跌 2.77%，費半下跌 6.81%；美國前總統川普質疑美國是否應保衛台灣，他認為台灣搶了美國所有晶片生意，應該為此付費，再加上美國提出更嚴格的貿易規則，以遏制中國晶片產業，要求日本, 荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，兩大言論造成半導體產業大幅下跌；全球半導體設備龍頭 (ASML-US) 艾司摩爾，大跌 12.74%，收在 932.06 美元。但第二季接單金額超過預期，凸顯 AI 熱潮帶動市場對 ASML 先進晶片製造設備的需求；台灣護國神山 (TSM-US) 台積電 ADR，下跌 7.98%，收在 171.2 美元；台股方面，加權指數，終場下跌 371.35 點，收在 23398.47 點，回測月線，市場資金持續從大型科技股移轉到具有利基的中小型股；受惠 AI 應用需求，加上民間消費熱絡以及投資回升，主計總處上修今年 GDP 成長率預估至 3.94％；而日前財政部公布 6 月出口金額連續 8 個月正成長，且年增 23.5％創兩年多來最大增幅，顯示台股基本面相當強勁。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.43%，收在 1010 元，今日法說會公布第 2 季合併營收為 6735 億元，季增 13.6％, 年增 40.1％，累計上半年合併營收為 1.26 兆元，年增 27.9％。該公司第 2 季獲利為 2478 億元，季增 9.9％, 年增 36.3％，每股純益為 9.56 元；(2317-TW) 鴻海，下跌 3.77%，收在 204.5 元，鴻海將針對生成式 AI 技術展示最新研究成果，以及 AI 技術如何應用在智慧製造, 智慧電動車與智慧城市等三大平台，未來將以先進技術鞏固鴻海集團在 AI 伺服器的領先地位；(2454-TW) 聯發科，下跌 3.4%，收在 1280 元，第 2 季合併營收 1272 億元，年增 29.6％，昨（17）日宣布，將於 7 月 31 日舉行法說會，公布第 2 季財報和第 3 季營運展望。

(1216-TW) 統一，上漲 3.07%，收在 87.4 元，統一集團董事長羅智先日前就曾指出，統一集團去年營收達新台幣 5800 億元，實體通路有成績，但透過線上創造的營收卻連 0.5% 都不到，但公平會昨（17）日通過統一併購 Yahoo 案，在統一取得營運主導權且持有 8 成股份後，激勵今日股價上漲，短期有望繼續上攻。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 2.07%，收在 148 元，逆勢抗跌走高，6 月營收 5.41 億，年增 21.9%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已經具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證，全面搶攻 AI 商機。

(4916-TW) 事欣科，亮燈漲停，收在 34.55 元，事欣科於北美最大生產基地墨西哥廠已執行加速提前在今年年底完成擴產事宜，也正在尋找第 3 座生產基地，為 2025 年營運發展提前準備，法人預估，事欣科在手訂單穩定，加上第 3 季開始伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長。

(6446-TW) 藥華藥，收平盤 645 元，新藥 Ropeg 獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥證，中國大陸目前約有 40 萬名 PV 患者，藥華藥會先在大陸各大醫院進行 Ropeg 自費銷售，並洽談適合的銷售合作對象，推動 Ropeg 納入大陸醫療保險，這是繼美國之外，藥華藥在海外 40 多國中拿下的最大市場。

(1784-TW)訊聯，子公司 (4160-TW) 訊聯基因，亮燈漲停，收在 161.5 元，再創波段新高，訊聯基因受惠衛福部公告 6 月 5 月起癌症 NGS（次世代基因定序）正式納入健保，預期營運將大放異彩，此外，訊聯也推出未曾存在的 Exosome Foundry 全新產業，奠定新的市場需求，替各行各業開創從無到有的外泌體新科技與商業模式，訊聯董事長蔡政憲信心表示：「要讓全世界各行各業各領域，再生醫學化！」

台股震盪加劇

個股輪動表現

該如何掌握?

影片中分析給你知道

https://youtu.be/PTuiJvMTBtw

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

7/18 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2524-TW) 京城

(8467-TW) 波力 - KY

(2419-TW) 仲琦

(3518-TW) 柏騰

(4916-TW) 事欣科

(1456-TW) 怡華

(2509-TW) 全坤建

(2348-TW) 海悅

(2528-TW) 皇普

(8473-TW) 山林水

(2025-TW) 千興

(9938-TW) 百和

(3380-TW) 明泰

(6890-TW) 來億 - KY

(2243-TW) 宏旭 - KY

(1597-TW) 直得

7/16 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3073-TW) 天方能源

(4903-TW) 聯光通

(1784-TW) 訊聯

(4160-TW) 訊聯基因

(3230-TW) 錦明

(6692-TW) 進能服

(3095-TW) 及成

(3489-TW) 森寶

(5512-TW) 力麒

(5263-TW) 智崴

(5483-TW) 中美晶

(6125-TW) 廣運

(5213-TW) 亞昕

(4113-TW) 聯上

(1785-TW) 光洋科

(8936-TW) 國統

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師