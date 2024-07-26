盤後速報 - 強茂(2481)下週(8月2日)除息1.2元，預估參考價54.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05
強茂(2481-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月26日)收盤價55.70元計算，預估參考價為54.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。近5日股價下跌7.19%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/02
|55.70
|1.2
|2.15%
|0.0
|2023/07/28
|77.8
|3.0
|3.86%
|0.0
|2022/07/05
|56.9
|3.0
|5.27%
|0.0
|2021/08/05
|113.0
|1.5
|1.33%
|0.0
|2020/07/16
|29.35
|1.0522
|3.59%
|0.0
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