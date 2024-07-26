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鉅亨速報

盤後速報 - 強茂(2481)下週(8月2日)除息1.2元，預估參考價54.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05

強茂(2481-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月26日)收盤價55.70元計算，預估參考價為54.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。近5日股價下跌7.19%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/02 55.70 1.2 2.15% 0.0
2023/07/28 77.8 3.0 3.86% 0.0
2022/07/05 56.9 3.0 5.27% 0.0
2021/08/05 113.0 1.5 1.33% 0.0
2020/07/16 29.35 1.0522 3.59% 0.0

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