〈台股盤前要聞〉「保護費」說斷了台股攻高路、環球晶建廠獲美補貼、金價驚見萬元價

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 05:10

7/18 台股盤前要聞

1. 台北股市 17 日在台指期結算壓力及台積電 (2330-TW) 遭遇美國前總統川普的相對不利談話影響之下，大盤失守 10 日線，終場收在 23769.82 點，下跌 227.43 點，或 0.95%，全場市場成交值爲 5463 億元，三大法人合計賣超 418 億元。外資由台積電及力積電 (6770-TW) 提款 217 億元。

2. 台北股匯 17 日走勢依舊脫鉤，但與先前情況相反，台股震盪拉回、收盤下跌 227 點，而新台幣兌美元受到日元走強帶動，終止連三黑，終場以 32.616 元作收，微升 0.9 分，但整體交投偏淡，表現不如其他主要亞幣。

3. 矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 17 日宣布獲得美國政府上限 4 億美元的直接補助，董事長徐秀蘭表示，美國有世界頂尖的 IC 設計、IDM、品牌與系統公司等，但獨缺矽晶圓廠，前一個 12 吋矽晶圓廠已是 21 年前興建的，因此環球晶此次獲得美國政府支持，最重要的就是唯一性與不可或缺性。

4. 矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，此次獲得補助有德州與密蘇里廠區，其中，德州廠區取得的長約 (LTA) 佔產能規劃略低於 8 成，密蘇里州 12 吋 SOI 長約則已經超過 8 成，兩邊長約客戶都是美國企業，會持續爭取訂單，預計下半年送樣驗證，看好隨著明年半導體產業復甦，當地需求值得期待。

5. 統一 (1216-TW) 集團 17 日取得公平會通過與 Yahoo 台灣電子商務業務結合案，並預計在今年稍晚完成與 Yahoo 合資，統一在已投資 Yahoo 台灣電子商務業務 2,500 萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作。統一集團和 Yahoo 將分別持有 Yahoo 台灣電子商務業務 80% 與 20% 股權，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為 1 億美元。