短暫逼空行情？美小盤股瘋狂漲勢可能不會持續太久

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 22:40

在聯準會 (Fed) 降息預期和川普勝選機率上升的雙重推動下，美股小盤股在這個月給市場帶來大驚喜。羅素 2000 指數短短 5 個交易日大漲 12%，儘管近兩日有所回落，但該指數一周多來的漲幅仍在 9% 左右。

iShares 羅素 2000 ETF(IWM-US) 成為大贏家，截至周三的一周內吸金 71 億美元。相較之下，追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust(QQQ-US) 同期僅吸金約 27 億美元。而 2024 年至今，iShares 羅素 2000 ETF 出現了 11 億美元的資金流出。

儘管如此，有分析警告，這可能只是一場短暫的逼空行情，即使漲勢持續，追隨指數也可能不是正確的投資方式。這並不是說小型股將開始暴跌，而是沒有足夠的近期歷史或前瞻性指導來表明當前的激增可以持續更長時間。

Cantor Fitzgerald 的首席股票和宏觀策略師 Eric Johnston 在最近公布的一份報告中預測，今年小型股收益預估與 2021 年持平；最近的走勢一部分是出於空頭擠壓，不太可持續下去；估值已處於很高水平，空頭興趣也很高。

Yardeni Research 創辦人 Ed Yardeni 受訪時強調近期漲勢的空頭擠壓性質。他說：「你會看到生技和銀行業，特別是小型區域銀行出現了大幅上漲，其中許多可能只是簡單的空頭回補。」

他表示，目前難確認其基本面是否發生了根本性變化，所以會對追逐中盤股、羅素 2000 保持謹慎。

美銀 (BAC-US) 也持類似觀點，該行日前報告指出，空頭回補是推動羅素 2000 上漲的關鍵因素，特別是那些先前被劇烈做空的股票表現最佳。

美銀美國股票和量化策略主管 Savita Subramanian 在年中展望電話會議中指出，羅素 2000 成分公司中有三分之一仍是虧損的。

她指出，在小型股中高品質股票更具吸引力，例如工業、能源公司，那些可能對 GDP 更敏感、對消費更敏感的領域也有吸引力，而那些具有更多再融資風險或對利率較敏感的公司仍在觀察期，直到 Fed 真正開始降息。