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出包資安公司CrowdStrike執行長出面致歉 稱已安排修復解決故障問題

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 22:00

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出包資安公司CrowdStrike執行長出面致歉 稱已安排修復解決故障問題(圖：REUTERS/TPG)

網路安全公司 CrowdStrike 執行長柯茲 (George Kurtz) 周五 (19 日) 對公司軟體更新造成的全球範圍內 IT 大故障致歉，他承諾將會與所有客戶合作協助恢復營運，另外他也說公司已經布署一個修復程式，解決 IT 故障問題。

柯茲接受美國全國廣播公司節目《今天》(Today) 訪談時表示：「我們對顧客、旅客以及所有受影響的人，包括公司內部，都深感抱歉。」

他說許多客戶正在重啟系統，很快就會恢復運作，不過有些系統可能需要一段時間才會復原，但公司會確保每位客戶的系統都能恢復正常。

先前柯茲在社群媒體 X(前推特) 發文表示，此次大故障並非安全事件或駭客網路攻擊，公司已經發現這個問題且祭出隔離措施，同時也已布署修復程式。

柯茲指出，問題源於微軟主機的一個內容更新中發現的一個漏洞，不過 Mac 和 Linux 主機不受該問題影響。

微軟 (MSFT-US) 方面，該公司表示已經修復導致 Teams 和 OneDrive 等 365 應用程式和服務當機的根本原因，不過仍有一些服務受到影響。

儘管柯茲出面致歉且做出承諾，但 CrowdStrike(CRWD-US)早盤股價仍下跌 9.30%，每股暫報 311.15 美元，延續盤前頹勢，微軟 (MSFT-US) 早盤股價也下跌 0.31%，至每股 438.99 美元，較盤前跌幅收窄。

CrowdStrike 周五的更新出包導致微軟系統在全球範圍出現大當機，許多使用微軟 Windows 系統的電腦出現藍屏死機 (BSOD) 狀況，這技術問題甚至影響了全球許多航空公司以及其他像是 IT 金融業等依賴遠端作業的領域。

其中旅遊業是受打擊最嚴重的行業之一，世界各地的機場都傳出航班延誤和系統網路問題，而從澳洲、印度到南非的銀行和金融機構都示警客戶服務中斷。

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CrowdStrike微軟IT故障產業

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