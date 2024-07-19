〈美股早盤〉投資人繼續拋售 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 21:38

美股主要指數周五 (19 日) 開低，投資人繼續撤離權重較大的晶片股和大型科技股，同時評估全球 IT 大故障的後續影響。

截稿前，道瓊工業指數跌近 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.8%。

美股開盤前主要指數期貨走穩，其中那斯達克指數 100 指數和標普 500 指數合約小漲約 0.1%，先前受電腦系統當機影響，全球旅遊、交易和銀行服務中斷，導致美股指數期貨下跌。

網路安全公司 Crowdstrike Inc. 在盤前下跌了約 10%，此前該公司曾在警告其軟體導致電腦系統崩潰後一度暴跌 21%。該公司執行長後來表示，問題已經被發現，「正在部署解決方案。微軟 (MSFT-US) 股價跌幅收窄，該公司表示已經解決了稍早雲端服務中斷的問題。

那斯達克指數本周跌幅超過 3%，投資人紛紛撤出高漲的大型股，轉投規模較小的公司，羅素 2000 指數本周已上漲 2.3%。

Gama 資產管理公司投資長 Rajeev De Mello 表示，技術故障通常不會對市場造成長期損害，投資者可能利用這種拋售，特別是在流動性較低的夏季交易中，並在周五買入風險。然而，股票行業的輪換一直很殘酷，而且可能會持續更長時間。

歐洲斯托克 600 指數下跌 0.4%，連續第五個交易日下跌。營運倫敦證券交易所的倫敦證交所集團 (LSE Group Plc) 收復了部分股價跌幅，此前該公司表示，技術問題導致消息無法發布。法國航空荷航 (Air France-KLM)、瑞安航空(Ryanair Holdings Plc) 等航空公司股價下跌，原因是航班停飛或延誤。

Fed 有在 9 月份降息的跡象——日前公布的上周初領失業金人數創下 5 月初以來的最大增幅——以及川普可能勝選後出現更多保護主義的可能性，促成投資人近期對規模較小、估值較低產業的投資。

美銀 (BAC-US) 策略師周五援引 EPFR Global 的數據稱，美國小型股基金吸引 99 億美元的單周資金流入，為有史以來第二高。

Jefferies International Ltd. 的策略師 Mohit Kumar 表示：「從大局來看，Fed 走向降息和川普勝選可能性增加都應該是積極的風險。但這也意味著，隨著我們進入夏季，投資者將重新考慮他們的資產和行業配置。 」

截至台北時間周五（19 日）21 時許：

焦點個股：

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤股價下跌 15.15%，至每股 291.08 美元

網路資安公司 CrowdStrike 周五盤前股價一度暴跌 15%，此前該公司一次更新導致全球各地電腦系統大當機，企業大受影響。

美國運通 (AXP-US) 早盤股價下跌 3.53%，至每股 240.41 美元

信用卡巨擘美國運通周五美股盤前公布第二季財報，由於其富裕客戶持續在旅遊、餐飲和娛樂上支出，該季獲利打敗華爾街分析師預期。儘管如此，美國運通盤前股價仍跌 2%。

奇異公司 (GE-US) 早盤股價上漲 0.29%，至每股 159.25 美元

奇異航太公司 (GE Aerospace) 周五宣布將在 5 年內投資超過 10 億美元，以擴大其全球維護、修理和大修 (MRO) 設施，並縮短客戶的周轉時間。由於旅遊的強勁反彈以及由於生產和引擎機問題而缺乏新機，迫使航空公司繼續使用舊機，對售後維修服務的需求激增。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

法國興業銀行首席全球策略師 Albert Edwards 發布報告，再次警告美國科技股的熱潮可能即將結束。美股科技股目前的估值已膨脹至標普 500 指數總市值的 35%。這是 21 世紀初以來科技股在基準指數中所佔的最高比例。

而上一次美股科技股的估值占比達到這麼高的水準，正是在本世紀初的科技股泡沫破裂之前。華爾街分析師對於科技股的未來獲利的預期過高了。目前分析師預估美股科技股未來獲利將年增 30% 左右，但在 Edwards 看來，這一業績漲幅預料只有約 20%。