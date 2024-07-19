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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Home Bancshares Inc(HOMB-US)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為28.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:21

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Home Bancshares Inc(HOMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.03元，其中最高估值2.1元，最低估值1.95元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.1(2.05)2.152.29
最低值1.95(1.95)1.982.29
平均值2.03(1.99)2.092.29
中位數2.03(2)2.112.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值10.23億10.73億10.58億
最低值9.90億10.13億10.58億
平均值10.11億10.41億10.58億
中位數10.15億10.42億10.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.731.301.941.571.94
營業收入8.18億7.89億7.56億10.54億13.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Home Bancshares Inc(HOMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOMB

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