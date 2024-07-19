鉅亨速報 - Factset 最新調查：Home Bancshares Inc(HOMB-US)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為28.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:21
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Home Bancshares Inc(HOMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.03元，其中最高估值2.1元，最低估值1.95元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.1(2.05)
|2.15
|2.29
|最低值
|1.95(1.95)
|1.98
|2.29
|平均值
|2.03(1.99)
|2.09
|2.29
|中位數
|2.03(2)
|2.11
|2.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.23億
|10.73億
|10.58億
|最低值
|9.90億
|10.13億
|10.58億
|平均值
|10.11億
|10.41億
|10.58億
|中位數
|10.15億
|10.42億
|10.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.73
|1.30
|1.94
|1.57
|1.94
|營業收入
|8.18億
|7.89億
|7.56億
|10.54億
|13.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Home Bancshares Inc(HOMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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