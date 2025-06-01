美國想消除貿易逆差？德銀：美元貶值40%即可

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 17:00

‌



德意志銀行 (DB-US) 近日發布一份研究報告指出，過去 15 年美元實質匯率相較於其他主要貨幣升值約 40%，是推動美國貿易逆差不斷擴大的關鍵因素之一。報告認為，若美元能逆轉這段升值幅度，美國貿易逆差可能回到零平衡，甚至轉為順差。

該報告由德銀經濟學家 Peter Hooper 撰寫，提出一項看似「簡單」但挑戰巨大的建議：讓美元貶值 40%。

‌



根據模擬分析，若美元實質貶值 20% 至 30%，就有機會讓美國貿易逆差縮小至 GDP 的 3% 左右；而全面逆轉 40% 的升值，則可能徹底抹平當前貿易逆差。

然而，報告同時警告，美元若快速大幅貶值，將對全球經濟造成嚴重衝擊。由於許多新興市場與歐洲國家仰賴出口為主，美元貶值將意味著這些貨幣同步升值，勢必削弱其出口競爭力，進而引發全球性經濟蕭條。

Hooper 表示，目前美國所實施的高關稅政策，雖在一定程度上有助於減少貿易逆差，但卻伴隨著物價上升與經濟增長放緩的副作用。

報告預測，隨著負面影響日益明顯，美國政府未來可能會調整貿易政策方向，逐步放棄依賴關稅手段。

德銀報告指出，美國貿易逆差的核心驅動力，來自美元實質匯率的波動，而匯率的變化背後則是財政政策、貨幣政策與國際儲蓄結構的轉變。這些因素才是長期導致貿易失衡的真正根源。

德銀回顧川普政府期間推行的大規模關稅政策，雖然當初旨在削減貿易逆差，但最終僅取得有限成效，反而推高進口成本並加劇通膨壓力。儘管某些措施曾導致短期美元走弱，但從整體來看，經濟代價難以忽視。