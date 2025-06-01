美國量子運算概念股5月飆升逾150%！有望成為下一個輝達？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 18:30

‌



美國量子運算概念股近期表現強勁，5 月持續延續 4 月漲勢，股價再創新高，吸引眾多市場資金流入。然而隨著夏季將至，過往美股常出現走弱現象，市場開始關注這波熱潮是否能持續升溫。

在美股市場上，四家純量子運算公司在過去一個月表現驚人：

‌



D-Wave Quantum (QBTS-US) ：漲幅逾 150%

Quantum Computing (QUBT-US)：同期上漲 85%

IonQ (IONQ-US)：月增 69%

Rigetti Computing (RGTI-US) ：月攀升 60%

股價上揚的主要推手是多家公司財報優於預期，加上市場對量子未來發展抱持樂觀態度。此外，這幾家公司 5 月也接連公布亮眼財報，激勵股價飆升：

D-Wave 單季每股僅虧 0.02 美元，遠優於預期的 0.06 美元虧損。

IonQ 每股虧損 0.14 美元，優於市場預估的 0.28 美元虧損。

Rigetti 每股獲利 0.13 美元，遠超預期的 0.05 美元虧損

Quantum Computing 5 月 15 日公佈第一季每股獲利 0.11 美元，而市場原本預期虧損 0.05 美元。

IonQ 執行長將公司比作「下一個輝達」。（圖：截自 IONQ 官網）

雖然 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 與國際商業機器 IBM(IBM-US) 等科技巨擘已涉足量子技術研發，但因業務多元，並非純粹的量子概念股。

量子運算被譽為繼人工智慧（AI）後最具變革性的科技，有望重新定義運算與創新的邊界。專家預估，到 2040 年，量子科技有望創造高達數萬億美元的經濟產值，成為驅動未來市場的新引擎。

與傳統電腦僅能處理 0 與 1 不同，量子位元（qubit）可同時存在多種狀態，使其能處理當前超級電腦無法解決的複雜問題。此技術預期可加速科學研究、製藥、金融與物流等多領域的發展，並創造龐大新興市場。

然而，雖然子股表現亮眼，但根據金融平台 InvestingPro 的綜合財務模型顯示，四大量子概念股目前估值普遍偏高。

此外，由於量子運算仍處於早期階段，技術還遠未成熟，傳統估值模型（主要基於當前和歷史數據）的參考價值可能有限。