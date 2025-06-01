中國外交部強烈抗議美國防長抹黑言論：警告勿在台灣問題上玩火
鉅亨網編譯莊閔棻
中國外交部於週日（1 日）正式向美國提出嚴正抗議，針對美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡香格里拉對話會上發表的言論表達不滿。中國外交部指出，赫格塞斯的發言「令人憤慨」，且「意在製造分裂」。
根據《路透》報導，針對赫格塞斯警告中國若武力攻台將導致「毀滅性後果」的言論，中國外交部強烈回應，警告美國不要在台灣問題上「玩火」。
中國外交部在官網聲明中強調，赫格塞斯無視亞太國家對和平與發展的共同呼聲，反而高舉冷戰思維，鼓吹陣營對抗，並以不實指控「抹黑中國」，誣稱中國為「威脅」。
此前，赫格塞斯在會議中強調，中國在印太地區構成「現實且可能迫在眉睫」的威脅，呼籲區域盟友提高國防支出，加強軍事準備，應對中國日益增強的軍事力量。
此外，赫格塞斯也警告中國，若企圖以武力奪取台灣，將面臨「毀滅性的後果」。
對此，中國外交部則反駁美國指控，指出美國不斷在南海部署進攻性武器，持續煽風點火，才是嚴重加劇亞太地區的軍事緊張局勢，將該區域推向「火藥庫」邊緣。
作為美菲長期軍事合作的一部分，美軍今年在菲律賓呂宋島部署堤豐（Typhon）飛彈系統，能對中國及俄羅斯目標進行打擊。
此舉進一步激化中國與菲律賓在南海的主權爭議，雙方海警頻頻發生摩擦，中國批評美國在其中推波助瀾，並非和平穩定的推手。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇