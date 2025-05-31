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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至2.5元，預估目標價為46.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.5元，其中最高估值5.21元，最低估值0.97元，預估目標價為46.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.21(5.21)7.438.86
最低值0.97(1.53)2.353.4
平均值2.69(2.88)4.255.63
中位數2.5(2.7)4.365.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值194.76億203.02億221.82億240.00億
最低值159.33億161.84億173.08億240.00億
平均值180.85億186.42億199.74億240.00億
中位數182.95億189.11億201.24億240.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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