鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司DHI-US的目標價調升至178元，幅度約5.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)提出目標價估值：中位數由168元上修至178元，調升幅度5.95%。其中最高估值218元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予D.R. Horton公司評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀3位。
D.R. Horton公司今(19日)收盤價為173.42元。近5日股價上漲5.95%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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