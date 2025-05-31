鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class APARAA-US的目標價調升至11.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)提出目標價估值：中位數由11元上修至11.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值16元，最低估值8.5元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Paramount Global - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀10位。
Paramount Global - Class A今(31日)收盤價為22.65元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲1.88%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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