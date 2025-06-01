中國機器人有望超越美國！馬斯克：二到十名可能都是中國的

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 15:30

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根據《彭博》報導，中國新創企業正在迅速崛起，在全球人形機器人市場中扮演日益關鍵的角色。雖然美國企業長期領先，但中國公司正透過技術創新與應用拓展，挑戰既有霸主地位，甚至有望超越。

報導指出，中國在工業自動化領域的發展速度驚人，目前中國工廠機器人密度已高於美國與日本。隨著人形機器人逐步投入垃圾分類、醫療配送、街道巡邏、博物館導覽與軍事用途等實際場景，中國正在快速建立應用優勢。

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近期中國更舉辦了全球首場人形機器人半程馬拉松與格鬥賽，儘管比賽尚不成熟，但象徵中國科技產業正積極推進創新與實驗場景應用，展示出人形機器人潛力。

馬斯克表示，從第二到第十名的機器人公司，可能全部來自中國。(圖：Shutterstock)

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克甚至在 4 月電話會議中坦言，儘管特斯拉的「Optimus」機器人表現領先，但中國可能最終主導整個產業。他表示：「我有點擔心，從第二到第十名的公司，可能全部來自中國。」

多位學者分析指出，中國的政策扶持、產業鏈整合與技術人才聚集，使其在資本密集型戰略產業中具有明顯優勢，正如其在電動車與太陽能產業所取得的成績。

在人形機器人領域領先非常重要。《彭博》報導引用花旗集團 (C-US) 的預測稱，到 2050 年，全球人形機器人市場規模將達到 7 兆美元，全球將部署約 6.48 億台人形機器人。

而與此同時，中國政府已將人形機器人納入國家級戰略，並推動其應用於製造業、醫療照護、旅宿服務等多個領域。

國際機器人聯合會（IFR）的數據顯示，2023 年，中國工廠的機器人密度已翻倍至每萬名員工擁有 470 台，遠超美國的 295 台。

根據機器人產業權威機構立德智庫，中國今年可望生產超 1 萬台人形機器人，佔全球產量的一半以上。中國政府亦宣布未來 20 年將投入 1 兆人民幣，遠超美歐的總投入。

隨著人工智慧（AI）模型的快速演進，中國企業正積極提升機器人感知能力、規劃能力與自我學習能力。這些 AI 應用使機器人可快速適應複雜環境，從實驗室走入真實工業場景。

IFR 秘書長 Susanne Bieller 表示，隨著中國新創公司與製造商合作降低成本，提升機器人的性價比，中國正成為人形機器人領域的領導者。