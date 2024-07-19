鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉斯加航空集團(ALK-US)EPS預估下修至4.45元，預估目標價為52.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉斯加航空集團(ALK-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.45元，其中最高估值5.13元，最低估值3.8元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.13(5.13)
|7.22
|8.05
|最低值
|3.8(3.8)
|4.9
|6
|平均值
|4.4(4.46)
|5.93
|7.02
|中位數
|4.45(4.55)
|5.93
|7.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|109.80億
|117.19億
|124.90億
|最低值
|105.79億
|111.38億
|118.75億
|平均值
|107.90億
|114.45億
|122.18億
|中位數
|107.77億
|114.24億
|122.53億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.19
|-10.72
|3.77
|0.45
|1.83
|營業收入
|87.81億
|35.66億
|61.76億
|96.46億
|104.26億
詳細資訊請看美股內頁：
阿拉斯加航空集團(ALK-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(TSM-US)EPS預估上修至6.29元，預估目標價為200.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為39.36元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為3.66元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為18.91元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇