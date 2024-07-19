ECB總裁拉加德態度謹慎 9月降息懸而未決
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 00:17
歐洲央行 (ECB) 央行總裁拉加德周四 (18 日) 在貨幣政策會後的記者會上表示，需要數據來提供更大確定性，同時歐洲勞動市場仍表現出驚人韌性，這意味著央行可以等待最佳時機降息。
拉加德說，維持利率不變的決定是一致的，而繼續依賴數據、「逐次會議」做出決定的決定也是一致的。目前歐元區融資成本仍受限，信貸動態仍疲軟。
她說：「9 月份的問題以及我們在 9 月要做什麼，都是懸而未決的，將根據我們收到的所有數據來確定。」
她還提到，歐元區第二季經濟將成長可能低於第一季，雖然消費和出口對經濟形成了支撐，但經濟仍面臨成長放緩的風險。
至於通膨方面，拉加德向媒體表示，多項指標顯示歐元區薪資水準正朝著相當高的方向發展，但這並不令人意外，近期通膨飆升後市場預期薪資會迎頭趕上。
她指出，歐洲勞動市場仍有韌性，第二季可能創造更多就業機會，主要在服務業領域。
值得注意的是，拉加德預估薪資成長將在 2025 年和 2026 年顯著放緩，而生產力則有所改善，但改善程度不如官方所預期的那樣。
她重申，歐元區通膨仍居高不下，預估下半年通膨將在目前水準附近波動，明年下半年 HICP 通膨將降至目標水準。
專家看法
儘管本次政策聲明更加謹慎，但最近幾週有一些高官透露願意支持再降息一到兩次。而利率決議公佈後，9 月降息 25 基點的預期升溫。
滙豐資產管理公司投資策略總監 Hussain Mehdi 表示，9 月降息的可能性「相當高」。他說：「前瞻性指標顯示薪資成長放緩，6 月美國通膨意外下行，為聯準會 (Fed) 降息打開大門，限制了歐元下行壓力的風險。各國央行總裁將熱衷於確保經濟軟著陸。」
他說，隨著利率下降和全球經濟擴張，歐洲等地區可以繼續表現良好。
德意志銀行首席歐洲經濟學家 Mark Wall 也表示，歐洲央行正朝著 9 月降息的方向前進。Wall 指出，歐洲央行將一些通膨數據解釋為一次性因素，而其他則被認為已被吸收到利潤率中。
他說：「歐洲央行對趨勢感到欣慰，並忽略了噪音，這與依賴數據，而非依賴單一數據點的立場一致。」
百達分析師 Frederik Ducrozet 也同意這個觀點，他認為 (聲明) 政策意涵：歐洲央行不急於再次放寬政策，也不會預先承諾特定的利率路徑，但最近的數據點並未實質地改變前景。歐洲央行仍在按季度步伐降息的軌道上。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉晶片股、大型科技股反彈 那指、標普500指數開高
- 歐洲央行如預利率按兵不動 下次降息要看經濟數據
- 美上周初領失業金人數升至24.3萬 創5月初以來最大增幅
- 傳蘋果正與好萊塢電影公司洽談授權事宜 強化串流媒體服務
鉅亨號貼文看更多
下一篇