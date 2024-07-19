ECB總裁拉加德態度謹慎 9月降息懸而未決

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 00:17

歐洲央行 (ECB) 央行總裁拉加德周四 (18 日) 在貨幣政策會後的記者會上表示，需要數據來提供更大確定性，同時歐洲勞動市場仍表現出驚人韌性，這意味著央行可以等待最佳時機降息。

她說：「9 月份的問題以及我們在 9 月要做什麼，都是懸而未決的，將根據我們收到的所有數據來確定。」

她指出，歐洲勞動市場仍有韌性，第二季可能創造更多就業機會，主要在服務業領域。

值得注意的是，拉加德預估薪資成長將在 2025 年和 2026 年顯著放緩，而生產力則有所改善，但改善程度不如官方所預期的那樣。

她重申，歐元區通膨仍居高不下，預估下半年通膨將在目前水準附近波動，明年下半年 HICP 通膨將降至目標水準。

專家看法

儘管本次政策聲明更加謹慎，但最近幾週有一些高官透露願意支持再降息一到兩次。而利率決議公佈後，9 月降息 25 基點的預期升溫。

滙豐資產管理公司投資策略總監 Hussain Mehdi 表示，9 月降息的可能性「相當高」。他說：「前瞻性指標顯示薪資成長放緩，6 月美國通膨意外下行，為聯準會 (Fed) 降息打開大門，限制了歐元下行壓力的風險。各國央行總裁將熱衷於確保經濟軟著陸。」

他說，隨著利率下降和全球經濟擴張，歐洲等地區可以繼續表現良好。

德意志銀行首席歐洲經濟學家 Mark Wall 也表示，歐洲央行正朝著 9 月降息的方向前進。Wall 指出，歐洲央行將一些通膨數據解釋為一次性因素，而其他則被認為已被吸收到利潤率中。

他說：「歐洲央行對趨勢感到欣慰，並忽略了噪音，這與依賴數據，而非依賴單一數據點的立場一致。」