日本6月通膨加速攀升 月底升息更有底氣
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:13
日本總務省周五 (19 日) 公布報告，6 月核心 CPI 年增 2.6%，連兩個月上漲，提升了日本央行月底升息的可能性。
報告稱，由於能源成本略微上升，使排除生鮮食品後的消費者物價指數年增 2.6%，高於 5 月的 2.5%，低於經濟學家預期的 2.7%，且連續第 27 個月高於日本央行所設定的「2%」目標。
日本通膨加速攀升，該數據將成為日本央行 7 月底貨幣政策會議上，考量是否升息的重要依據之一。
日本逐步取消公用事業補貼，導致 6 月能源成本年增 7.7%，高於 5 月的 7.2%，有助於提振整體通膨。
其中，天然氣受到的影響最為明顯，6 月價格較去年同期上漲 37%，5 月則下跌 3.2%。由於去年基數較高，業者因大宗商品成本飆升而大幅提高電費，因此電價受補貼終止的影響較小。
此外，6 月服務業通膨率從 5 月的 1.6% 上升至 1.7%，顯示企業持續透過漲價來轉嫁勞動成本上漲。
凱投宏觀 (Capital Economics) 亞太區主管 Marcel Thieliant 表示，雖然月底會議之前還會公布 7 月東京消費者物價指數，但 6 月全國數據支持我們對日本央行月底升息的預測。
「展望未來，我們預計通膨率將保持在 2% 左右，直到 2025 年初，這將促使日本央行在本月和 10 月升息。」Marcel Thieliant 補充。
彭博經濟學家也持同樣觀點，認為日本核心 CPI 將在 2025 年第一季保持於 2% 之上，而日本央行將在 7 月將利率目標上調至. 15%-0.25%，10 月將再度升息，將利率目標從目前的 0%-0.1% 上調至 0.4%-0.5%。
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