歐盟6月新車銷售成長4.3% 創近5年新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:50

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周四 (18 日) 公布的數據顯示，受義大利、德國和西班牙等主要市場成長的推動，歐盟 6 月份新車銷量成長 4.3%，為 2019 年 7 月以來最高，不過，純電汽車的註冊量略有下降。

歐洲汽車製造商協會表示，比利時和義大利的純電動車註冊量分別成長了 50.4% 和 117.4%，但未能抵銷德國、荷蘭和法國兩位數的下降。

儘管電動車需求在經歷了數年的強勁增長後有所降溫，但歐洲頂級汽車製造商仍在押注，今年汽車銷量將會回升。

具體而言，2024 年 6 月，歐盟汽車註冊量成長了 4.3%，主要受到該地區四個主要市場中三個市場成長的推動：義大利 (+15.1%)、德國 (+6.1%) 和西班牙 (+2.2%) 。相比之下，法國上個月下降了 4.8%。

2024 年上半年，新車註冊量成長 4.5%，達到近 570 萬輛。然而，與大流行前的水準相比，登記量仍然相對較低 (-18%)。

6 月份，純電動車占歐盟汽車市場的 14.4%，低於去年的 15.1%。同時，混合動力車的市占率也有所增加，從 24.4% 成長至 29.5%。汽油和柴油汽車的總計份額從 49.6% 下降至 47.1%。

具體來看，2024 年 6 月，純電動 (BEV) 汽車註冊量下降 1%，至 156,408 輛，總市占率從 15.1% 下降至 14.4%。儘管比利時 (+50.4%) 和義大利 (+117.4%) 顯著成長，但這些成長無法抵消其他頂級市場的兩位數下降：德國 (-18.1%)、荷蘭 (-15%) 和法國 (-10.3 %)。

今年上半年，新註冊純電動車共 712,637 輛。這比去年同期小幅成長 1.3%，占市占率 12.5%。