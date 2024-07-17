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日元兌美元匯率跳漲 市場猜測當局又出手干預

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 20:23

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日元兌美元匯率跳漲 市場猜測當局又出手干預(圖：REUTERS/TPG)

日元兌美元匯率周三 (17 日) 大幅升值，交易員還疑這可能是日本當局再度干預匯市的結果，目的是要將日元從數十年低點拉起來。

截稿前，美元對日元匯率貶值約 1%，至 1 美元兌 156.52 日元，本月初曾一度觸及 161.96 日元的高點，今日匯率突然大幅波動讓市場對日本當局干預的猜測四起。

圖：Google
圖：Google

與此同時，英國同日公布的通膨高於預期後，英鎊跳漲、美元全線下跌，美元指數跌至 4 個月低點。

截稿前，日本財務省並未回應置評請求。根據日本《共同通訊社》報導，日本最高貨幣外交官神田真人表示，如果投機者造成過度波動，他將不得不做出回應，當局幹預的頻率沒有限制。

值得注意的是，日本央行數據顯示，日本上周四和周五透過干預買進近 6 兆日元

紐約梅隆銀行 (BK-US) 駐倫敦高級宏觀策略師 Geoff Yu 表示：「目前的估值仍然過高，日元仍然被低估，因此日本在外匯市場的更多行動是糾正任何失調的方式。必須等待官方的確認。」

日元兌其他貨幣也大幅升值，其中歐元日元貶值 0.7%，至 171.17 日圓英鎊日元貶至 203.97 日元

其他貨幣也出現了波動，當中瑞郎走強，這種低收益的避險貨幣可能受到日元波動的影響，日元也有類似的屬性。

美元兌瑞郎貶值 0.66%，至 0.8877 瑞郎、歐元兌瑞郎下跌 0.4%，至 0.9706 瑞郎。不過，歐元兌美元升值 0.3%，至 1.0933 美元，為四個月來的高點，澳幣兌美元上漲 0.15%，至 0.6747 美元。美元指數下跌 0.46%，至 103.75。

美國通膨放緩的跡象增強投資人對降息即將到來的信心，這一直打壓美元。投資人已經完全消化了聯準會 (Fed) 將於 9 月降息的預期，預估年底前降息逾 60 個基點。

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日元匯率美元干預

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道瓊日本193.170.36%
美元指數103.717-0.53%
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日元/美元0.0063890000000000011.58%
英鎊/美元1.30280.45%
歐元/美元1.09380.37%
澳元/美元0.67340.03%

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