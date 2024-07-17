羅氏減肥藥早期試驗數據告捷 諾和諾德、禮來股價應聲下跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 20:50

丹麥製藥巨擘諾和諾德和美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周三 (17 日) 股價雙雙走跌，原因是瑞士羅氏大藥廠 (Roche) 公布其最新減肥藥候選藥物早期試驗數據正面結果，進一步加劇減肥藥市場競爭。

截稿前，禮來 (LLY-US) 周三美股盤前股價下跌 3.57%，每股暫報 908 美元、諾和諾德丹麥股價挫跌 4.22%，而羅氏瑞士股價大漲近 6.6%。

羅氏表示，在第一期臨床試驗中，該公司每日一次的實驗性藥物 CT-996 在 4 周內讓無第二型糖尿病的肥胖患者平均體重減輕 6.1%。

該公司醫療長 Levi Garraway 在周三的聲明中說：「我們很高興看到口服 GLP-1 療法 CT-996 治療的患者有臨床意義的體重減輕，這最終可以幫助患者解決慢性體重管理和血糖控制的問題。」

這項結果出爐之際，正值快速成長的減肥藥產業競爭加劇之時，羅氏的口服減肥藥可能給不喜歡注射的患者提供另一種有吸引力的選擇。

今年 1 月，羅氏完成了對抗肥胖藥物開發商 Carmot Therapeutics 的收購。今年 5 月，該公司公布了另一種減肥藥 CT-388 的早期研究數據。