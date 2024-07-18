高盛策略師：美股開始修正 不建議逢低買進

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 01:20

根據外媒周三 (17 日) 報導，高盛策略師 Scott Rubner 警告標普 500 指數現在開始只會下跌，美股修正剛開始，不要逢低買入。他說：「我不會逢低買入。從現在開始，痛苦交易不再是從當前位置走高。」

Rubner 引述 1928 年以來的數據表示，這是因為從歷史上來看，7 月 17 日周三是股指回報率的轉捩點。接下來是 8 月份——通常是被動股票和共同基金資金外流最嚴重的月份。

此外，季節性因素疲軟、倉位已經被拉得很高，再加上所有利多消息都已被消化，美股大盤正處於夏季修正的邊緣。

至少從 6 月初以來，高盛的交易部門就一直傾向於這種觀點。 Rubner 周三在給客戶的報告中寫道：「痛苦交易不再是從當前位置走高。」

由於擔心美國政界人士對中國和台灣採取更強硬立場，將影響全球晶片製造商，標普指數和以科技股為主的納斯達克 100 指數周三重挫。

Rubner 在報告中寫道，標普 500 指數在 2024 年創下 38 個歷史新高，使該指數有望達到約 100 年來第二高的收盤高點。在連續上漲之後，美股仍面臨資金流入疲軟的風險，仍容易受到負面新聞的影響。

Rubner 稱，預估 8 月不會有來自被動投資人或共同基金的資金流入，因資本已經替第三季進行了配置。對於跟隨趨勢的系統性資金，部位已經達到最大長度，表明沒有進一步買入的空間。

雖然一些投資人認為，強勁的企業獲利、聯準會 (Fed) 近期可能降息以及川普贏得美國總統大選的可能性上升，將替美股提供一劑強心針，但 Rubner 表示，這些都不會是正面的催化劑。

Rubner 認為，這類事件已經被市場消化，推動股市創出歷史新高的大型科技股的獲利門檻非常高。