高盛策略師：美股開始修正 不建議逢低買進
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 01:20
根據外媒周三 (17 日) 報導，高盛策略師 Scott Rubner 警告標普 500 指數現在開始只會下跌，美股修正剛開始，不要逢低買入。他說：「我不會逢低買入。從現在開始，痛苦交易不再是從當前位置走高。」
Rubner 引述 1928 年以來的數據表示，這是因為從歷史上來看，7 月 17 日周三是股指回報率的轉捩點。接下來是 8 月份——通常是被動股票和共同基金資金外流最嚴重的月份。
此外，季節性因素疲軟、倉位已經被拉得很高，再加上所有利多消息都已被消化，美股大盤正處於夏季修正的邊緣。
至少從 6 月初以來，高盛的交易部門就一直傾向於這種觀點。 Rubner 周三在給客戶的報告中寫道：「痛苦交易不再是從當前位置走高。」
由於擔心美國政界人士對中國和台灣採取更強硬立場，將影響全球晶片製造商，標普指數和以科技股為主的納斯達克 100 指數周三重挫。
Rubner 在報告中寫道，標普 500 指數在 2024 年創下 38 個歷史新高，使該指數有望達到約 100 年來第二高的收盤高點。在連續上漲之後，美股仍面臨資金流入疲軟的風險，仍容易受到負面新聞的影響。
Rubner 稱，預估 8 月不會有來自被動投資人或共同基金的資金流入，因資本已經替第三季進行了配置。對於跟隨趨勢的系統性資金，部位已經達到最大長度，表明沒有進一步買入的空間。
雖然一些投資人認為，強勁的企業獲利、聯準會 (Fed) 近期可能降息以及川普贏得美國總統大選的可能性上升，將替美股提供一劑強心針，但 Rubner 表示，這些都不會是正面的催化劑。
Rubner 認為，這類事件已經被市場消化，推動股市創出歷史新高的大型科技股的獲利門檻非常高。
Rubner 建議客戶買入 Nasdaq 100 指數和標普 500 指數 12 月回顧看空選擇權 (lookback put options)，該選擇權允許持有者在期權有效期內以標的資產最有利的價格行使衍生品。
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