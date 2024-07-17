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鉅亨速報

盤後速報 - 中華(2204)次交易(18)日除息6元，參考價123.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

中華(2204-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為123.0元，相較今日收盤價129.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 129.00 6.0 4.65% 0.0
2023/07/13 93.5 4.0 4.28% 0.0
2022/07/21 59.2 5.5 9.29% 0.0
2021/07/22 71.0 7.0 9.86% 0.0
2019/07/18 28.35 1.7 6.0% 0.0

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