盤後速報 - 中華(2204)次交易(18)日除息6元，參考價123.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
中華(2204-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為123.0元，相較今日收盤價129.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|129.00
|6.0
|4.65%
|0.0
|2023/07/13
|93.5
|4.0
|4.28%
|0.0
|2022/07/21
|59.2
|5.5
|9.29%
|0.0
|2021/07/22
|71.0
|7.0
|9.86%
|0.0
|2019/07/18
|28.35
|1.7
|6.0%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 慶豐富(9935)次交易(18)日除息0.5元，參考價26.55元
- 盤後速報 - 康那香(9919)次交易(18)日除息0.3元，參考價21.9元
- 盤後速報 - 三竹(8284)次交易(18)日除息3.5元，參考價64.0元
- 盤後速報 - 明基材(8215)次交易(18)日除息1.2元，參考價33.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇