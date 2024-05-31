00939首次換股「18進18出」 電信三雄全數上榜
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 19:47
統一台灣高息動能 ETF(00939-TW) 目前擁有 33 萬名受益人，資產規模約 580 億元，首次換股結果今 (31) 日出爐，新增、刪除各為 18 檔，可觀察到此次成分股調整，有大幅減持電子股的趨勢，因而新增納入傳產及金融股，值得注意的是，電信三雄全數上榜。
臺灣指數公司 5 月 31 日公布 00939 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」之成分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自 2024 年 6 月 3 日 (星期一) 起生效。
00939 此次新增成分股 18 檔，包括：統一 (1216-TW)、遠東新 (1402-TW)、東元 (1504-TW)、正新 (2105-TW)、中華 (2204-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、中華電 (2412-TW)、長榮航 (2618-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、玉山金 (2884-TW)、台灣大 (3045-TW)、智易 (3596-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、遠傳 (4904-TW)、中租 - KY(5871-TW)、上海商銀 (5876-TW)、亞翔 (6139-TW)、至上 (8112-TW)。
刪除的 18 檔成分股為：川湖 (2059-TW)、鴻海 (2317-TW)、佳世達 (2352-TW)、英業達 (2356-TW)、瑞昱 (2379-TW)、台光電 (2383-TW)、聯發科 (2454-TW)、文曄 (3036-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、緯創 (3231-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、天鈺 (4961-TW)、中光電 (5371-TW)、頎邦 (6147-TW)、緯穎 (6669-TW)、矽創 (8016-TW)、南電 (8046-TW)。
00939 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」著重企業的經營能力與配息水準，自上市櫃市值前 250 大企業中篩選出 40 檔高股息股。此次成分股調整呈現電子類股減少、傳產金融類股增加的態勢。
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