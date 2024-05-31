00939首次換股「18進18出」 電信三雄全數上榜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 19:47

統一台灣高息動能 ETF(00939-TW) 目前擁有 33 萬名受益人，資產規模約 580 億元，首次換股結果今 (31) 日出爐，新增、刪除各為 18 檔，可觀察到此次成分股調整，有大幅減持電子股的趨勢，因而新增納入傳產及金融股，值得注意的是，電信三雄全數上榜。

臺灣指數公司 5 月 31 日公布 00939 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」之成分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自 2024 年 6 月 3 日 (星期一) 起生效。