台股22000點就差一步！法人：AI新時代 台半導體持續「輝黃」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 17:37

台股 22000 點有機會？大盤今 (7) 日回檔修正，收在 21858 點，較前日收盤跌幅 0.2%，但國泰投信指出，近期台股仍迎來多頭，全球 PC 市場的庫存調整和需求疲軟已趨於正常，預計今年下半年將進入 AI 新時代，長線布局來看可樂觀看待。

回顧近二日台股漲勢，受惠 AI 需求優於預期，權值股表現亮眼，5 日鴻海宣布 5 月營收創近半年新高、連帶上調第 2 季營運展望，6 日台積電著手買回庫藏股，股價大漲 40 元，加上輝達市值在同日突破 3 兆美元激勵台股，6 日台股盤中一度開出 21970 點，大漲 485 點。

輝達執行長黃仁勳來台參加 Computex 台北國際電腦展演講，他指出，全球正在經歷一場 AI 工業革命。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢也表示，輝達近期曝光量拉滿，包括股票拆分計劃將在 7 號美股收盤後正式生效，將有利於更多投資人買進部位。

此外，輝達與多家台灣知名科技大廠為深度合作夥伴，包括台積電、鴻海、廣達等，讓投資人更期待輝達超級晶片 GB200 問世，台灣也將在 AI 時代下將持續「輝黃」。

梁恩溢指出，台股聚光 AI 市場，其核心半導體產業分工精細，且在企業規模上有大者恆大特性；由於 AI 算力開發需要投入大量資金且分工精細，因此龍頭企業更容易獲取資源，在 AI 產業鏈中脫穎而出。