台股22000點就差一步！法人：AI新時代 台半導體持續「輝黃」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 17:37
台股 22000 點有機會？大盤今 (7) 日回檔修正，收在 21858 點，較前日收盤跌幅 0.2%，但國泰投信指出，近期台股仍迎來多頭，全球 PC 市場的庫存調整和需求疲軟已趨於正常，預計今年下半年將進入 AI 新時代，長線布局來看可樂觀看待。
回顧近二日台股漲勢，受惠 AI 需求優於預期，權值股表現亮眼，5 日鴻海宣布 5 月營收創近半年新高、連帶上調第 2 季營運展望，6 日台積電著手買回庫藏股，股價大漲 40 元，加上輝達市值在同日突破 3 兆美元激勵台股，6 日台股盤中一度開出 21970 點，大漲 485 點。
輝達執行長黃仁勳來台參加 Computex 台北國際電腦展演講，他指出，全球正在經歷一場 AI 工業革命。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢也表示，輝達近期曝光量拉滿，包括股票拆分計劃將在 7 號美股收盤後正式生效，將有利於更多投資人買進部位。
此外，輝達與多家台灣知名科技大廠為深度合作夥伴，包括台積電、鴻海、廣達等，讓投資人更期待輝達超級晶片 GB200 問世，台灣也將在 AI 時代下將持續「輝黃」。
梁恩溢指出，台股聚光 AI 市場，其核心半導體產業分工精細，且在企業規模上有大者恆大特性；由於 AI 算力開發需要投入大量資金且分工精細，因此龍頭企業更容易獲取資源，在 AI 產業鏈中脫穎而出。
國泰台灣永續高股息基金聚焦競爭力強大、股價波動低且能持續配發高股息的個股。本基金投資組合中前四大持股依序為台積電、鴻海、奇鋐、廣達等 AI 關鍵類股；此外也加入京城銀 (2809-TW)、中華 (2204-TW) 等其他類股分散投資風險，使組合更穩健。
國泰台灣高股息基金即日起至 12 月 31 日止，透過國泰投信線上單筆申購本基金，不論單筆或定期定額方式都享有 0 手續費，適合投資小白把握時機買進。基金配息 B 級別除了每月配息外，每半年更有機會享加碼配，自 2020 年成立以來已有 6 次達半年配分配標準，也讓不少投資人期待目前台股市場看好的前提下，下次除息是否能如期加碼。提醒投資人下次配息最後買進日為 7 月 1 日，有望為暑假出遊增添旅遊基金。
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