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鉅亨速報

盤後速報 - 台聚(1304)下週(7月25日)除息0.35元，預估參考價17.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

台聚(1304-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月18日)收盤價17.55元計算，預估參考價為17.2元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

台聚(1304-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠原料之製造、加工及銷售。電子材料。其他。近5日股價上漲9.62%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 17.55 0.35 1.99% 0.0
2023/07/27 22.9 0.7 3.06% 0.0
2022/07/28 24.8 2.2 8.87% 0.0
2021/07/27 34.25 1.0 2.92% 0.0
2020/07/23 12.55 0.5 3.98% 0.0

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