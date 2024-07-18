盤後速報 - 台聚(1304)下週(7月25日)除息0.35元，預估參考價17.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
台聚(1304-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月18日)收盤價17.55元計算，預估參考價為17.2元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
台聚(1304-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠原料之製造、加工及銷售。電子材料。其他。近5日股價上漲9.62%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|17.55
|0.35
|1.99%
|0.0
|2023/07/27
|22.9
|0.7
|3.06%
|0.0
|2022/07/28
|24.8
|2.2
|8.87%
|0.0
|2021/07/27
|34.25
|1.0
|2.92%
|0.0
|2020/07/23
|12.55
|0.5
|3.98%
|0.0
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