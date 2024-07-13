路透：歐盟對中國電動車徵收關稅表決 德國將投棄權票

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-13 02:00

路透周五 (12 日) 援引知情人士消息報導，德國將在歐盟成員國下周一 (15 日) 就對中國電動車徵收臨時關稅的表決中投下棄權票。

知情人士透露，德國投棄權票的原因是歐盟對中國的反補貼調查仍在進行中，而雙方的談判也還在進行。

據了解，歐盟將對從中國進口的電動車徵收最高 37.6% 的臨時關稅，此舉加劇歐盟與北京政府的緊張關係。

每年在中國銷售三分之一汽車的德國汽車製造商擔心中國會採取報復措施，也擔憂與中國這個第二大貿易夥伴發生貿易衝突。

報導指出，歐盟成員國第一次的投票沒有約束力。在臨時階段，歐盟執委會擁有徵收關稅的全部權力，不過會徵求歐盟成員國的意見並應考慮其立場。

隨後，歐盟執委會將在調查結束時進行最終投票，屆時歐盟執委會可提議徵收確定關稅，通常有效期為 5 年。