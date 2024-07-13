日本當局又出手干預？日元匯率短線跳漲

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-13 01:09

根據路透報導，日元兌美元匯率周五 (12 日) 短暫跳升，讓交易員警惕這可能是日本當局再度出手干預匯市的跡象。稍早《日經》(Nikkei)對日本央行 (BOJ) 帳戶分析指出，當局周四在美國消費者物價指數 (CPI) 公布後，對外匯市場進行今年第三次干預匯市。

美元兌日元匯率一度下跌 1%，至 1 美元兌 157.30 日元的一個月低點，但隨後收復部分失地，貶值 0.55%，至 158.01 日元。歐元兌日元最後下跌 0.2%，至 172.28 日元。

日本時事通信社 (Jiji Press) 周五報導指出，日本主管外匯的財務省財務官神田真人拒絕透露是否進行外匯市場干預或匯率檢查。不過他曾說，匯率波動中存在著片面的投機行為，這一事實不容忽視。

截稿前，路透未能立即聯繫到日本財務省和紐約聯準銀行置評。

《日經》稍早報導指出，日本央行周五公布的每日操作數據顯示，該行周四花費 3.37 兆至 3.57 兆日元 (211.8 億至 220 億美元) 購買日元，此時距離上次干預還不到 3 個月。

根據本周四美國官方公布數據，6 月通膨全面超預期降溫，提振今年內降息兩次、甚至是三次的預期，美元出現今年 5 月以來的最大跌幅。

日本當局似乎利用了這一市場情緒，迅速採取行動以提振日元。在美國 CPI 數據公布的幾分鐘後，美元兌日元匯率突然飆升至 157.44，最大升幅近 3%，創下自 2022 年末以來的最大單日漲幅。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 經濟研究主管 Chris Scicluna 表示：「這可能是又一輪適度的干預。我不會像昨天 (周四) 那樣有把握，因為當時的漲幅要大得多。 」

Scicluna 還說：「考慮到周一是日本的法定假日，這對他們 (日本當局) 來說是一個執行這一舉措的好時機。不過這不是日元迄今最大的一次變動，所以我不會過於自信。」

分析師表示，由於日元接近 1980 年代中期以來的最低水準，日本央行再次買入的可能性仍然很高，而日本周一的公共假日可能會提供一個窗口期，屆時市場流動性可能會稀薄得多。

瑞銀 (UBS) 外匯策略主管 James Malcolm 表示：「他們需要改變策略，讓市場保持警惕，並表明他們是認真的。」