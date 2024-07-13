不滿對台軍售！中國外交部列反制清單 凍結資產 禁發簽證
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 09:17
美國多次宣布對台軍售，違反一中原則，以及中美三個聯合公報，中國大陸外交部周五（12 日）公布《對美國軍工企業及高階主管採取反制措施的決定》，即日起施行。
依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方列出《反制清單》，針對名單上的美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施，7 月 12 日起施行。
一、對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX 航天公司、LKD 航天公司、頂峰科技公司等 6 家後附《反制清單》列明的企業，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。
二、對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德 · 納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文 · 麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩 · 申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修 · 格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里 · 考斯納等 5 名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。該決定自 2024 年 7 月 12 日起施行。
該公告反制清單：
一、企業
（一）安杜里爾公司（Anduril Industries）
（二）海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）
（三）環太平洋防務公司（Pacific Rim Defense）
（四）AEVEX 航太公司（AEVEX Aerospace）
（五）LKD 航太公司（LKD Aerospace）
（六）頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）
二、高階管理人員
（一）瓦希德 · 納瓦比（Wahid Nawabi），男，宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官
（二）凱文 ‧ 麥克唐奈（Kevin McDonnell），男，太空環境公司資深副總裁、財務長
（三）布萊恩 · 申普夫（Brian William Schimpf），男，安杜里爾公司首席執行官
（四）馬修 ‧ 格里姆（Matthew Marley Grimm），男，安杜里爾公司首席營運官
（五）葛瑞格里 ‧ 考斯納（Gregory Michael Kausner），男，安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁
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