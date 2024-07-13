不滿對台軍售！中國外交部列反制清單 凍結資產 禁發簽證

一、對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX 航天公司、LKD 航天公司、頂峰科技公司等 6 家後附《反制清單》列明的企業，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德 · 納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文 · 麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩 · 申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修 · 格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里 · 考斯納等 5 名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。該決定自 2024 年 7 月 12 日起施行。