匈牙利在歐盟面臨史無前例圍攻 歐盟外交官嘆：匈牙利總理正中普丁下懷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-12 23:21

匈牙利總理奧班的「和平使命」之旅，在歐盟引發的餘震不斷，匈牙利在歐盟面臨史無前例圍攻，歐盟外交官嘆奧班正中俄羅斯總統普丁下懷。

據《Politico》周四（11 日）報導，在布魯塞爾周三歐盟會議上，匈牙利常駐歐盟代表歐多爾（Bálint Ódor）遭到了其他成員國代表「前所未有」的口誅筆伐。這場會議持續了兩個多小時，斯洛伐克代表是唯一沒有發言的人。

一名不願透露姓名的歐盟高階外交官表示：「歐盟輪值主席國遭到所有其他成員國如此嚴厲的譴責，這是史無前例的事情。」

對於成員國的圍攻，匈牙利的表現是——它不知道這件事有什麼好大驚小怪。

匈牙利歐盟事務部長博考（János Bóka）周三強調，匈牙利在「和平使命」中的討論，不是根據歐洲機構授權進行，也不是以歐盟的名義進行 。

他表示，奧班清楚匈牙利在擔任歐盟輪值主席國期間肩負的責任，「本著負責的精神，他向歐洲理事會主席和各國元首通報了訪問的情況」。

不過，博考此舉仍遭諸多歐盟成員國代表斥責。一名歐盟外交官透露，代表認為，匈牙利「和平使命」的會議時間與順序、總統標簽的使用，以及普丁的反應，都顯示奧班刻意模糊了界限，違背了歐盟立場的精神，破壞歐盟團結。

另一名歐盟外交官感嘆稱：「匈牙利總統用了 9 天的時間，就耗盡了他們之間僅存的一點信任。」他認為，奧班的行為不利於歐盟或和平，反而正中普丁下懷。