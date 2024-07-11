〈日股盤後〉日經指數連3天創史上新高 首次突破42000點

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 15:10

日本股市周四 (11 日) 收高，日經指數首度突破 42000 點，連 3 天創歷史新高，受到蘋果供應鏈以及對企業獲利樂觀情緒的提振。

日經指數周四上漲 392.03 點或 0.94%，收在 42224.02 點。東證指數收盤上漲 19.97 點或 0.69%，至 2929.17 點。其中，保險業、精密儀器和食品等類股帶動漲勢。

日經 225 指數當天漲幅最大的是 SUMCO Corp. ，上漲 5.89% 或 147.00 日元，至 2643.50 日元。 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. 上漲 5.43% ，收於 4216.00 日元，Eisai Co., Ltd. 上漲 4.40% ，收於 6926.00 日元。

跌幅最大的是 Mercari Inc (TYO:4385)，尾盤下跌 3.03%，報 2,324.00 日元。 Fujikura Ltd. 下跌 3.03% 點，收 3,397.00 日元。在東京證券交易所主要市場，76% 的股票上漲，而 21% 的股票下跌。

從產業來看，採礦業、紙漿和造紙、金屬製品、製藥和建築業上漲，只有保險、證券和商品期貨、航運和銀行四個類股下跌。