外資追漲 日股創近6個月最大單周資金流入

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 19:00

在市場反彈和對下半年企業獲利前景持樂觀態度的推動下，截至 7 月 5 日當周，外國投資者持續大量加碼日本股市。

根據交易所數據，海外投資者上周淨買進日本股票價值 9160.5 億日元 (56.7 億美元)，這是 1 月 12 日以來最大的單周淨買進量。

日經指數上周上漲 3.36%，創下 3 月 22 日以來的最佳周漲幅。投資者搶購約 7323.6 億日元的衍生性合約，同時淨現金買入約 1836.9 億日元的股票。

日經指數周四 (11 日) 連續第三天創下歷史新高，首次突破 42000 點，東證指數創下收盤新高 2929.17 點。上周美國大型成長股的上漲也提振了日本科技股。