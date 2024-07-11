外資追漲 日股創近6個月最大單周資金流入
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 19:00
在市場反彈和對下半年企業獲利前景持樂觀態度的推動下，截至 7 月 5 日當周，外國投資者持續大量加碼日本股市。
根據交易所數據，海外投資者上周淨買進日本股票價值 9160.5 億日元 (56.7 億美元)，這是 1 月 12 日以來最大的單周淨買進量。
日經指數上周上漲 3.36%，創下 3 月 22 日以來的最佳周漲幅。投資者搶購約 7323.6 億日元的衍生性合約，同時淨現金買入約 1836.9 億日元的股票。
日經指數周四 (11 日) 連續第三天創下歷史新高，首次突破 42000 點，東證指數創下收盤新高 2929.17 點。上周美國大型成長股的上漲也提振了日本科技股。
對比之下，日本財務省的數據顯示，海外投資者連續第四周撤出日本債券，拋售淨值 2288 億日元的長期債券和總計 8769 億日元的短期債券。
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