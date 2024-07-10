〈日股盤後〉日經指數連兩天創收盤新高 過去一年已漲近30%

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:10

日股反覆向上，連續兩天再創收盤新高。

日經指數周三 (10 日) 最高觸及 41889 點，收盤報 41831 點，上漲 251 點，漲幅 0.61%，連兩天創歷史新高。東證指數上揚 13.65 點或 0.47%，報 2909.20 點，也創收盤新高。

受有色金屬和石油產品價格上漲的推動，日本 6 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期上漲 2.9%，月增 0.2%。木材及木製品價格較去年同期下降 2.1%，電、氣、水價格小幅上漲 0.1%。

此外，根據日本央行周二發布的一項調查，一些市場參與者敦促日本央行根據即將推出的縮減計畫，將債券購買量減少一半。

央行計畫在 7 月 30 日至 31 日的會議上概述這項縮減策略，旨在在一到兩年內削減近 5 兆美元的資產負債表。

分產業來看，保險業、服務業、精密設備、證券及商品期貨交易業、食品上漲，機械、房地產、批發貿易、倉儲運輸相關產業、石油及煤炭製品下跌。在東京證券交易所，38% 的股票上漲，而 56% 的股票下跌。

個股方面，Aoi Electronics Co 與夏普簽署協議，在夏普三重第一工廠建立一條新的半導體生產線，該公司股價上漲超過 8%。