日股三菱汽車周三大漲逾8% 與日本郵政輕型EV訂單受矚目

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:20

日股三菱汽車 (7211-JP) 周三 (10 日) 走勢強勁，盤中大漲逾 8%。此前公司宣布，將從今年秋季開始，向日本郵政陸續交付 3000 輛輕型商用電動車「Minicab EV」，做為收集和送貨車輛。

三菱汽車表示，這一訂單是其前一代車型 Minicab Miave 約 11 年經驗的成果，自 2013 年以來已交付超過 5000 輛。

三菱指出，輕型 EV 的續航里程為 180 公里 (WLTC 模式)，足以滿足路線交付。除了寬敞的載貨空間和平穩強勁的電機驅動，即使在裝載重型行李時也能實現平穩強勁的電機驅動，它還具有不排放任何包括 CO2 在內的氣體的環保性能，可用於接送在安靜的住宅區啟動和交付，無需擔心噪音。

據報導，該產品不僅有助於解決最後一哩路問題，還有助於促進日本郵政旨在減少溫室氣體排放的環境管理。

三菱汽車社長加藤隆雄表示：「目前，我們被要求響應世界各地正在迅速發展的脫碳社會的努力。我們最近收到了日本郵政的 3000 輛新車訂單，我們認識到這一點。」