仿效摩根大通！三井住友信用卡攜手加拿大旅遊科技商Hopper 推旅遊預訂平台

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-11 09:52

日本信用卡龍頭三井住友信用卡公司正進軍旅遊預訂網站業務，該公司近來跟加拿大旅遊預訂業者 Hopper Technology Solutions 達成協議，將推出一個旅遊預訂平台，預計在明年上線。

《日經新聞》報導，該平台將跟三井住友信用卡母企業三井住友金融集團 (SMFG) 的消費金融應用程式 Olive 相連結，此舉除代表該集團在金融領域外的首次嘗試，並有望將 Olive 變成超級應用程式，擴大其經濟圈。

三井住友卡將向持卡人推銷預訂服務，旨在透過現有客戶群快速佔領市場，Hopper 則將負責經營該網站，並提供旅遊建議來節省機票和飯店住宿費用。此外，三井住友卡正考慮為持卡人推薦個人化的折扣旅遊套餐。

旅遊預訂網站的用戶可根據 SMFG 的 V Point 獲得獎勵。Olive 擁有約 230 萬用戶，V Point 會員則有 8600 萬。

三井住友信用卡公司也希望該預訂網站能增加其信用卡使用費收入。根據日本國土交通省數據，日本民眾每年在國內旅遊花費金額達 22 兆日元 (1360 億美元），其中 8 成左右的出遊是在網上進行預訂。