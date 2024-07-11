iPhone利多刺激日股蘋概股 村田製作所漲至今年以來新高

日股村田製作所周四 (11 日) 走高，開盤後上漲 4% 至 3726.0 日元 ，盤中維持 3% 以上漲幅，股價升至今年以來新高。

媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 向供應商和合作夥伴表示，其目標是今年下半年 iPhone 16 出貨量比 iPhone 15 成長 10% 左右約 9000 萬支，激勵蘋概股走強，村田製作所做為 iPhone 零件的主要供應商再次受到關注。與此同時，蘋果股價也在周三再創新高。