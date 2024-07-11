iPhone利多刺激日股蘋概股 村田製作所漲至今年以來新高
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 13:51
日股村田製作所周四 (11 日) 走高，開盤後上漲 4% 至 3726.0 日元，盤中維持 3% 以上漲幅，股價升至今年以來新高。
媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 向供應商和合作夥伴表示，其目標是今年下半年 iPhone 16 出貨量比 iPhone 15 成長 10% 左右約 9000 萬支，激勵蘋概股走強，村田製作所做為 iPhone 零件的主要供應商再次受到關注。與此同時，蘋果股價也在周三再創新高。
此外，11 日，一份有關日本 32 家電子元件公司資本投資的報告稱，「多層陶瓷電容器 (MLCC) 的投資很活躍」，也帶來幫助。
報導稱，相較於一支手機使用 1000 個電容器，油車約需要 5000 個電容器，純電動汽車將需要使用 10000 個。村田製作所在汽車市場這一領域的市占高居第一。
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