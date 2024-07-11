展望下半年 法人續看好民營銀行為主的金控 壽險有一隱憂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 10:42

14 家金控 2024 上半年在股市價量雙漲帶動下，繳出亮麗成績單，整體獲利年增約 64%，主要來自資本利得，其中，銀行受惠財管手收、證券經紀手收成長動能穩健，推升獲利大增；壽險則因美元升值 6%，匯兌收益增加，同時國內外股市積極實現資本利得，但恐使股利收入衰退，因此，本土法人較看好民營銀行為主的金控 (手收占淨收益逾 30%)。

法人研究報告分析，金控旗下壽險上半年獲利年增 248.8% 至 1426.4 億元，受惠資本市場回溫，國內外股市上漲帶動資本利得實現大增，再加上上半年美元升值 6%，匯兌收益增加，抵銷避險工具成本上升之影響；壽險今年仍面臨匯兌成本高漲的壓力 (避險工具 CS/NDF 成本皆貴)，雖然 CS 成本回落至 4% 以下，相對近五年平均 1.95% 仍高，不利避險成本改善，使避險成本居高不下。

法人認為，壽險 2024 年積極實現資本利得，預期今年 6-8 月股利收入將呈現年減，經常性收益率也將衰退。2026 年將接軌 ICS2.0 使資本需求大增，壽險增資壓力仍在，儘管近期獲利大增，但較難上繳盈餘至母公司，股利配發不明。

金控旗下銀行上半年獲利年增 9.7% 至 1520.3 億元，主要因財管商品銷售動能佳帶動手收成長，以及聯貸案帶來一次性放款手收，帶動銀行整體手收成長；此外，台美利差仍大，SWAP 收益持續帶來獲利貢獻。

展望後市，雖財富管理業務受惠資本市場熱絡，推升銀行財管手續費收入成長，然而，上半年市場利率維持高檔、Fed 遞延降息，再加上 3 月台灣央行升息半碼，使銀行資金成本持續墊高，淨利收成長動能承壓，且 2023 年各銀行換匯交易 (SWAP) 收入基期較高，預期 2024 年 SWAP 收入將年減 15% (原估年減 20-30%)，法人仍看好手收成長較強的民營銀行為主金控。

在個股方面，本土法人看好中信金 (2891-TW)，評等為買進，中信金 6 月獲利 60.6 億，月增 18%、年減 33%，主因壽險端有股票處分利得及股利收入挹注，且銀行端存放款成長及財富管理動能維持強勁；上半年獲利 372.1 億，年增 29%，EPS 1.85 元，全年獲利達成率 57%，優於市場預期。展望後市，法人預期銀行端雖因資金成本居高檔使淨利收成長動能減緩，不過，財管、信用卡業務動能強勁，有望帶動淨手收年增雙位數，推升淨收益，且因 Fed 延後升息，台美利差維持高檔，中信金 SWAP 收益貢獻有望年增 5-10%，法人看法正向。

該本土法人對於第一金 (2892-TW) 展望維持保守看待，第一金 2024 年銀行端將面臨 SWAP 收益高基期挑戰，預期年減 20% 至 120 億；資金成本上漲使本業淨利收呈衰退，上半年淨利收年減 2.2%，預期後市淨利收、淨利差難擴張，預估 2024 年加回 SWAP 收益的 NIM 將年減 10bps 至 1.05%；第一銀被加入 D-SIBs，資本要求較嚴格，2023 年現金股利配發率僅 52%，低於過往 60-70% 之水準，預期後市現金股利配發仍受限。

此外，法人對於兆豐金 (2886-TW) 展望同樣持保守看待，由於 2024 年兆豐銀將加強財管業務，預計將帶動整體手收年成長 15%，惟 SWAP 收益因基期較高，且淨利收成長已趨緩，產險端亦可能增提提存。

壽險部分，本土法人將富邦金 (2881-TW) 評等為持有，由於各子公司 2024 年獲利皆有成長，金控上半年獲利年增 88.9% 至 810.6 億元，EPS 5.95 元，全年獲利達成率 80%，優於市場預期，產險端 2023 年同期仍有防疫險提存，使基期較低，產險端年對年累計獲利轉虧為盈至 24.4 億元。