14家金控上半年狂賺3374億元 富邦金奪三冠王、新光金殺出重圍
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 21:59
14 家上市金控 2024 年上半年自結獲利全數出爐，合計稅後純益 735 億元，較前月成長近 4 成，前 6 月共賺進 3374 億元，年增率 63%，改寫歷史次高紀錄，富邦金 (2881-TW) 為唯一一家單月獲利突破 200 億元，蟬聯獲利三冠王，EPS 直逼 6 元，值得注意的是，新光金 (2888-TW) 單月獲利躋身前三強，累計獲利超車兆豐金登上第四名。《鉅亨網》彙整各家金控最新獲利情形，讓讀者透過一表快速掌握重點。
觀察 14 家金控單月稅後純益，富邦金海賺 216 億元，穩居獲利王寶座，國泰金 (2882-TW) 以 128 億元居次，新光金單月大賺 102 億元位列第三，中信金 (2891-TW)、開發金(2883-TW) 分別以 60 億元、40 億元，居第四、五名。共計 9 家較前一月成長。
累計上半年稅後純益方面，富邦金一舉衝破 800 億元關卡，勇奪獲利王，國泰金以 716 億元緊追在後，中信金 372 億元居第三，新光金以 204.1 億元登上第四，略勝兆豐金的 203.97 億元。
前 6 月獲利成長以國泰金年增 1.17 倍最為強勁，新光金由虧轉盈，富邦金年增 88%，開發金年增 67%。壽險型金控主要受惠新台幣匯率走貶、台股多頭伺機實現資本利得、經常性收益等挹注獲利，此外，6 月亦有部分股息入帳。
每股稅後純益方面，富邦金上半年 EPS 衝上 5.95 元，仍居第一，國泰金 4.66 元居次，中信金以 1.85 元居第三，兆豐金 (2886-TW) 1.42 元第四，元大金 (2885-TW)1.39 元第五，新光金 1.31 元第六，第一金(2892-TW) 1.01 元第七，共計 7 家每股賺超過 1 元，永豐金(2890-TW) 及開發金也逼近 1 元大關。
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