六大壽險上半年賺進1642億元 雙雄合計貢獻6成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 19:18

國內六大壽險 6 月自結獲利全數出爐，單月稅後純益合計 412 億元，上半年合計大賺 1642 億元，由於今年以來美元兌新台幣累計升值 5.6%，壽險業避險成本壓力大減，甚至出現匯兌利益，並趁著台、美股市高檔，伺機實現資本利得，加上 5、6 月競賽月，帶動保險本業穩健成長。

以單月獲利來看，富邦人壽大賺 137 億元，穩居獲利王寶座，國泰人壽以 89 億元居次，而新光人壽暴賺 87 億元緊追在後，6 家壽險合計稅後純益為 412.46 億元。

六大壽險業者上半年賺得盆滿缽滿，光是壽險雙雄貢獻獲利比重就占了 6 成，其中，富邦人壽狂賺 515 億元，國泰人壽以 482 億元位居第二，南山人壽則以近 256 億元列第三。

以上半年獲利成長力道來看，除了新壽由虧轉盈外，國壽激增 2.7 倍，最為強勁，台壽及凱壽相較去年同期亦有 1 倍以上的年增率。

富邦人壽單月獲利創歷年同期新高

富邦人壽 2024 年 6 月稅後純益 137.1 億元，創歷年同期新高，累計稅後純益為 515.8 億元，也創下歷年前 6 月第三高紀錄。主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

富邦人壽個體累計前 6 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 556 億元，年增 16%，預估排名業界第一，總保費收入 (Total Premium) 達 1749 億元，年增 11%，預估排名業界第二；單 6 月初年度保費 90 億元，年增 1%，成長動能主要來自傳統型商品，另總保費收入 293 億元，預估排名業界第一。

富壽商品策略積極提高分期繳佔比及強化保障型商品推動，累計前 6 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 259 億元，較去年同期成長 35%，累計前 6 月個人健康及傷害險亦較去年同期成長 45%，推動成果優異。

國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高

國泰人壽 6 月稅後純益 89.4 億元，累計稅後純益 482.6 億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻，今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。6 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 95 億元及 44 億元。

保險業務方面，受到相關法令規範調整，帶動實支實付型醫療險銷售，健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月初年度保費收入較上月成長 72%；投資型商品 6 月各類型皆有明顯成長，FYP 較上月增加 26%，顯示國壽訴求長期穩健投資策略、提升契約品質及優化服務下，穩固其銷售基盤。

受惠三原因 南山人壽上半年賺近 256 億元

南山人壽 6 月自結稅後純益 54.71 億元，上半年累計獲利約為 255.88 億元，年增 62.98%，EPS 為 1.85 元。公司表示，上月獲利穩健，主要受惠三原因，除了保險本業穩健營運外，同時掌握市場波段實現資本利得，加上 6 月有股利進帳。6 月新契約保費為新台幣 59.8 億元，較去年同期新契約保費水準增加 3%。

新光人壽絕地反攻 上半年獲利 148 億元

新光人壽 6 月稅後純益 87.54 億元，累計上半年獲利 148.01 億元，當月主要成長原因有三，首先是股市行情熱，新壽伺機實現資本利得，多為台股；其次，新台幣兌美元匯率持穩，相較前一月僅小幅貶值 3 分，新壽靈活避險操作，使得避險成本在可控之中；第三，保險競賽月表現亮眼，帶動 6 月新契約保費收入衝上 107 億元，月增 114%。

凱基人壽上半年賺破百億 年增 123%

凱基人壽受惠於台幣兌美元偏貶有助減緩匯率避險成本，加上資本市場上揚，有效掌握行情實現資本利得，推升整體投資收益表現；6 月稅後純益為 24.86 億元，今年上半年稅後純益達 109.86 億元，與去年同期相比成長 123%。

處分股票 + 股利收入 台灣人壽上半年賺 130 億元