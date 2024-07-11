合庫銀行推金融FIDO服務 生物辨識免密碼 跨平台安全交易
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-11 12:51
在忙碌的現代生活中，安全和便捷的金融服務是現代人的迫切需求。為解決使用者在網路交易中常遇到密碼管理與驗證身分的困擾，合作金庫銀行引領金融科技新浪潮，推出金融 FIDO 服務，這是一項符合國際 FIDO 聯盟標準的創新技術，並搭配生物辨識，為使用者帶來無縫、便捷的數位體驗。
金融 FIDO 服務涵蓋合庫金控多個重要應用場景，包括：銀行端數位存款開戶驗證、行動網銀快速登入以及證券端線上開戶綁定交割帳戶驗證。用戶只需透過臨櫃開戶取得的晶片金融卡完成身分核驗，並透過行動裝置上的生物辨識功能註冊合庫金融 FIDO，即可安全快速地進行各項金融交易，不用再記住多組複雜的密碼。
為了慶祝金融 FIDO 服務上線，合作金庫銀行舉辦「金融 FIDO 成就解鎖！」活動。活動即日起至 12 月 31 日止，用戶只需在活動期間內成功使用合庫金融 FIDO 服務完成線上身分識別，包括「行動網銀快速登入升級 FIDO」、「第二類數位存款帳戶開戶使用金融 FIDO 驗證」或「合庫證券線上開戶使用金融 FIDO 驗證綁定交割帳戶」擇一應用場景，即可獲得台灣 Pay 紅利點數 1,000 點回饋（價值新臺幣 100 元），活動期間每一用戶限回饋一次。如欲了解更多關於金融 FIDO 服務的資訊，請至合作金庫銀行官方網站查詢。
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