合庫銀行推金融FIDO服務 生物辨識免密碼 跨平台安全交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-11 12:51

在忙碌的現代生活中，安全和便捷的金融服務是現代人的迫切需求。為解決使用者在網路交易中常遇到密碼管理與驗證身分的困擾，合作金庫銀行引領金融科技新浪潮，推出金融 FIDO 服務，這是一項符合國際 FIDO 聯盟標準的創新技術，並搭配生物辨識，為使用者帶來無縫、便捷的數位體驗。

金融 FIDO 服務涵蓋合庫金控多個重要應用場景，包括：銀行端數位存款開戶驗證、行動網銀快速登入以及證券端線上開戶綁定交割帳戶驗證。用戶只需透過臨櫃開戶取得的晶片金融卡完成身分核驗，並透過行動裝置上的生物辨識功能註冊合庫金融 FIDO，即可安全快速地進行各項金融交易，不用再記住多組複雜的密碼。