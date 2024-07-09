系統軟體錯誤 Lucid召回逾5200輛Air豪華電動車

根據美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 周二 (9 日) 公布通知，由於軟體錯誤可能導致斷電，電動車商 Lucid Group 將召回約 5,251 輛 2022-2023 年款豪華 Air 轎車。

當局補充說，由於冷卻加熱器可能無法替擋風玻璃除霜的問題，Lucid 還會召回約 7,506 輛 2022-2024 年款豪華 Air 轎車。

Lucid 在 6 月份發布軟體遠端更新 (over-the-air, OTA) 修復錯誤，同時也發布一個單獨更新識別高壓冷卻劑加熱器故障，並向受影響車輛的駕駛員發出警告。