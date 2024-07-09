法國陷入政治僵局 穆迪示警債務前景

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 20:24

根據外媒周二 (9 日) 報導，穆迪投資者服務公司 (Moody"s Investors Service Inc.) 表示，如果政治角力導致法國財政和債務指標大幅惡化，法國的主權評等將面臨風險。

穆迪在昨日晚間公布的一份報告中警告，如果機構發現該國償債成本的承受能力比其他國家惡化得更嚴重，那麼該國的前景可能會從穩定下調至負面 (negative)。這些言論呼應了 4 月的類似警告。

法國正在努力應對一場激烈的競選活動的後果，在這場競選活動中，沒有一個政黨或聯盟在國民議會 (National Assembly) 贏得絕對多數席位。議員們現在都在爭奪總理的職位，這讓法國的財政和債券投資者處於不確定狀態，直到誰將治理這個國家，以及他們更加確定如何解決不可持續的債務負擔。

包括 Sarah Carlson 在內的穆迪分析師在報告中寫道，選舉結果使法國處於「前所未有的境地」並將其財政影響描述為信用負面； 弱化財政整頓承諾將加大信貸下行壓力。

穆迪警告，法國債務負擔的增加加劇其面臨融資成本上升的風險，並可能導致該國債券利息支付的增長速度快於預期。考慮到法國的儲備貨幣地位，債務負擔能力在該公司對法國信用狀況的評估中占有更大的權重。

雖然歐洲的利率開始下降，該地區的央行將在年底前再次降息，但自從法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 上月決定提前舉行大選以來，法國的借貸成本已經飆升。

周二法國 10 年期公債殖利率上升 5 個基點，至 3.22%，使其相對較安全的德國資產的風險溢價從大選前的約 50 個基點上升至 64 個基點。

穆迪的分析師寫道，如果這一政策選擇被確定為「對法國的成長潛力和 / 或財政軌跡產生實質性的負面中期影響」，馬克宏及其盟友自 2017 年以來實施的金融改革的逆轉可能會進一步損害法國的評等。