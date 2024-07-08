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鉅亨速報

盤後速報 - 榮運(2607)次交易(9)日除息1.1元，參考價30.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

榮運(2607-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

首日參考價為30.5元，相較今日收盤價31.60元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 31.60 1.1 3.48% 0.0
2023/07/13 28.2 1.25 4.43% 0.0
2022/07/21 29.55 0.4 1.35% 0.0
2021/08/11 32.75 0.3 0.92% 0.0
2020/08/04 13.35 0.3 2.25% 0.0

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